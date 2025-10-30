Текслер: «Мы «выгнали взашей» некомпетентные управляющие компании
Алексей Текслер: до 90% жалоб в сфере ЖКХ относятся к плохой работе УК
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области лишились лицензии множество управляющих компаний, на работу которых постоянно поступали жалобы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в прямом эфире радиостанции «КП-Челябинск».
«Особое, пристальное внимание мы уделяем работе управляющих компаний, так как порядка 90% всех жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства является их зоной ответственности, это их недоработки. Многие управляющие компании региона лишились лицензии, мы их просто „выгнали взашей“, и будем продолжать эту работу. Мобилизируем все возможности, чтобы решить проблемы ЖКХ», — заявил Текслер.
Глава региона отметил, что очень много жалоб на сферу ЖКХ поступало в прошлом году, так как в регион пришли обильные паводки и множество сопряженных с ними проблем. Он добавил, что по аналогии с эффективной программой по ремонту дорог «Дорожный рывок» в области была запущена программа восстановления жилищно-коммунальной сферы с названием «Большой ремонт 74».
«Объем финансирования программы из всех источников до 2030 года беспрецедентный, он достигает 124 миллиардов рублей. Это позволит отремонтировать порядка полутора тысяч объектов ЖКХ, это как крупные линейные объекты, так и сопутствующие — трубы, котельные и так далее. Таким образом мы сможем за несколько лет компенсировать то недофинансирование, которое наблюдалось в этой сфере в 90-х и 00-х годах», — подчеркнул Текслер.
