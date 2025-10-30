Текслер: «Мы «выгнали взашей» некомпетентные управляющие компании

Алексей Текслер: до 90% жалоб в сфере ЖКХ относятся к плохой работе УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области лишились лицензии множество управляющих компаний, на работу которых постоянно поступали жалобы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в прямом эфире радиостанции «КП-Челябинск».

«Особое, пристальное внимание мы уделяем работе управляющих компаний, так как порядка 90% всех жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства является их зоной ответственности, это их недоработки. Многие управляющие компании региона лишились лицензии, мы их просто „выгнали взашей“, и будем продолжать эту работу. Мобилизируем все возможности, чтобы решить проблемы ЖКХ», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что очень много жалоб на сферу ЖКХ поступало в прошлом году, так как в регион пришли обильные паводки и множество сопряженных с ними проблем. Он добавил, что по аналогии с эффективной программой по ремонту дорог «Дорожный рывок» в области была запущена программа восстановления жилищно-коммунальной сферы с названием «Большой ремонт 74».

Продолжение после рекламы