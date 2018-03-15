Зауральская школа получила два миллиона рублей на компьютеры и мини-лабораторию

20:17 15 марта 2018 0

В классах сельской школы появилось новое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трудовская средняя школа в одном из сел Зауралья получила поддержку от предприятия «Далур», которое ведет разработку уранового месторождения в Звериноголовском районе. По словам директора учебного заведения Камилы Жимбаевой, в 2017 году АО «Далур» выделило школе почти два миллиона рублей.

На деньги удалось купить оборудование для нескольких учебных классов — математики, физики, русского языка и литературы, а также информатики. «Приобрели мультимедийные проекторы, компьютеры и оргтехнику, для занятий физикой появился мини-лабораторный комплекс. Также мы уделили внимание и досугу детей — теперь у школы есть профессиональный фотоаппарат и микрофоны», — рассказала «URA.RU» Камила Жимбаева.

Некоторым ребятам предприятие помогает определиться с будущим: двух школьников, которые любят петь и танцевать, пригласили на кастинг конкурса талантов от «Росатома» в Далматово. Если ребята приглянутся жюри, они отправятся в Москву, чтобы получить творческое образование. А выпускники всего Звериноголовского района могут бесплатно учиться по целевым направлениям от предприятия в вузах, чтобы в будущем устроиться на работу на малой родине. «Сейчас будем активно доносить информацию о такой возможности до родителей и старшеклассников», — отметила собеседница агентства.

Она также добавила, что в будущем школа надеется на материальную поддержку от предприятия для проведения ремонта. «У нас именитая школа, мы применяем различные инновации, однако самое здание старое и нуждается в обновлении — с 1975 года оно не видело капитального ремонта», — посетовала директор. Летом 2017 года предприятие уже финансировало ремонтные работы: перекрыли крышу местному детсаду, которая протекала много лет.