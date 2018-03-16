Бывшему заму уральского мэра грозит 15 лет за вымогательство квартиры

В отношении бывшего заместителя мэра Арамили, 48-летнего Александра Мельникова, утвердили обвинительное заключение. Экс-чиновника обвиняют в вымогательстве взятки в виде квартиры у местного застройщика.
По версии следователей, 12 мая 2017 года Мельников получил взятку от застройщика Захара Ивачева в виде прав на квартиру стоимостью 2,3 млн рублей в доме, который возвел предприниматель по договору с администрацией. Здание предназначалось для расселения людей по программе ветхого и аварийного жилья. Однако, когда дом был уже готов, чиновники отказались выкупать квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мельников в обмен на жилье в доме пообещал решить проблему застройщика. Бывший чиновник потребовал приходный ордер о том, что за вымогаемую квартиру якобы уже заплачены деньги. При получении бумаг на недвижимость он был задержан с поличным.
В отношении Мельникова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере). Чиновника поместили под домашний арест. В июле 2017 года его уволили с должности. Дело направили в Сысертский районный суд. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.