Заместителя мэра Арамили отпустили под домашний арест

11:39 16 мая 2017 0

Ближайшие два месяца чиновник проведет под домашним арестом Фото: adm.aramilgo.ru

В Сысертском районном суде принято решение не заключать под стражу заместителя мэра Арамили 48-летнего Александра Мельникова, который обвиняется в вымогательстве взятки в виде квартиры у местного предпринимателя. Чиновнику, который после задержания был помещен в изолятор временного содержания, назначен домашний арест на период следствия до 13 июля.

«Чиновник обвиняется по статье «получение взятки в особ крупном размере», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловского областного суда.

Следственный комитет по-прежнему воздерживается от комментариев. Однако из источника в правоохранительных органах «URA.RU» стало известно, что чиновник вымогал взятку в виде квартиры у местного застройщика Захара Ивачева. Предприниматель по договору с администрацией построил дом для расселения людей по программе ветхого и аварийного жилья. Однако, когда дом был готов, чиновники обманули строителя и отказались выкупать квартиры.

Предприниматель оказался на грани банкротства. Мельников же, по версии следствия, в обмен на квартиру пообещал помочь решить проблему, и в даже в будущем оказывать покровительство. Также он потребовал у Ивачева приходный ордер о том, что за эту квартиру якобы заплачены деньги. При получении документа чиновник был пойман с поличным.

По данным инсайдера, следствию предстоит установить, имеет ли причастность к этой истории мэр города Владимир Герасименко. Накануне глава города сказал «URA.RU», что ничего не знает о случившемся.