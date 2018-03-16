Жители Усть-Катава Челябинской области обнаружили на снегу разлитую ртуть. Спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выдвинулись на устранение разлива опасного вещества.
Инцидент произошел на перекрестке дорог Разъезд — Минка. Ртуть заметили местные жители и сразу же обратились к главе населенного пункта. О том, как именно произошел разлив ртути, информации нет. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Прибывшее на место происшествие спасатели после разведки собрали ртуть в два сосуда. Ликвидация последствий разлива производилась 20%-ным раствором хлорного железа. Собранное вещество увезли для утилизации.
Ранее управление Росприроднадзора Челябинской области объявило о готовности в суде доказать правильность экспертизы об экстремально высоком выбросе ртути в Миассе Челябинским металлургическим комбинатом. Предприятие входит в группу «Мечел». В свою очередь, металлурги попытались обжаловать экспертизу надзорного органа.