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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
12:06  16 марта 2018 1

На дороге Южного Урала разлили ртуть. ФОТО, ВИДЕО

Опасное вещество заметили местные жителиФото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области

Жители Усть-Катава Челябинской области обнаружили на снегу разлитую ртуть. Спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выдвинулись на устранение разлива опасного вещества.

Инцидент произошел на перекрестке дорог Разъезд — Минка. Ртуть заметили местные жители и сразу же обратились к главе населенного пункта. О том, как именно произошел разлив ртути, информации нет. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Разлитую ртуть собрали в два сосуда
пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Прибывшее на место происшествие спасатели после разведки собрали ртуть в два сосуда. Ликвидация последствий разлива производилась 20%-ным раствором хлорного железа. Собранное вещество увезли для утилизации.

Ранее управление Росприроднадзора Челябинской области объявило о готовности в суде доказать правильность экспертизы об экстремально высоком выбросе ртути в Миассе Челябинским металлургическим комбинатом. Предприятие входит в группу «Мечел». В свою очередь, металлурги попытались обжаловать экспертизу надзорного органа.

Иван Шестак
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