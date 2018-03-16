Силовики создадут спецгруппу для расследования хищений на стройках депутата Плаксина

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от свердловских полицейских активнее расследовать уголовное дело о хищениях на площадках НП «Уралэнергостройкомплекс» депутата гордумы Игоря Плаксина. Пономарев обратился в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области и призвал сформировать специальную следственную группу из самых опытных сотрудников для следствия, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.
Замгенпрокурора также потребовал от руководителя ГСУ Владимира Миронова взять под личный контроль ход и результаты работы следственной группы и обеспечить «полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершенных хищений».
Компания депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина «Уралэнергостройкомплекс» должна была в 2016 году сдать пятую очередь ЖК «Новый Уктус». Но до сих пор выполнено только 30% от общего объема работ. Уголовное дело было возбуждено только в феврале 2018 года по статье «мошенничество». У НП «Уралэнергостройкомплекс» было еще несколько проблемных объектов: «Первый Николаевский», «На Постовского», «Новый Уктус», апарт-отели «Октава» и «Аккорд».
Ранее «URA.RU» писало, что предприятия Плаксина задолжали шесть миллионов группе частных охранных компаний. Представитель чоповцев рассказывал агентству, что деньги с депутата компании не могли получить даже по решению суда.