В Курганской области старинное село тонет в фекальных стоках

17:26 16 марта 2018 0

В селе Верхняя Теча жители страдают от зловонных разливов из септиков фото: группа «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»

Село Верхняя Теча Катайского района утопает в фекальных водах из переполненных септиков многоквартирных домов. Обращение с просьбой помочь «достучаться до властей» поступило в редакцию «URA.RU» от имени местных жителей.

В обращении говорится, что стоки попадают в водозаборную скважину села и «люди пьют эту воду», в том числе в школе и в детском саду. Жители пытались обратить внимание общественности на проблему с помощью записи в одном из местных пабликов, но безуспешно. Виновником бедствия анонимный автор обращения называет местную коммунальную организацию ООО «Водомер», которая якобы собирает деньги за откачку септика с жильцов при том, что «септик бежит сам по себе» по улицам и огородам села. Сельчане с ужасом ждут потепления.

Фекальные стоки подтопили территории огородов и домов жителей села еще зимой фото: группа «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»

Глава Верхнетеченского сельсовета Геннадий Лебедкин прежде всего опроверг жалобу анонима на качество воды. «Стоки из септиков не попадают в водозабор села, что подтверждают анализы проб воды», — заявил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Что касается самой проблемы, она досталась властям «в наследство от совхозов». Жители трех многоквартирных домов не хотят оформлять коммунальные сооружения (по сути, выгребную яму) в собственность и платить за откачку септиков. «Яма переполнилась, ручей из нее течет в низину-болотину. Угрозы для людей нет, огородами там не пользуются», — успокоил глава. Он подчеркнул, что проблема будет решена до середины лета. «Нельзя заставить ООО „Водомер“ откачивать септики бесплатно. Уговаривать жителей домов добровольно платить за септики мы больше не будем. Будем действовать по-другому, например, через тариф», — отметил он. В эти же ямы идут стоки от школы и детсада, оплата за них также будет установлена.

По сообщению о фекальных разливах в селе прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение по санитарной ситуации территориальный отдел примет 23 марта.