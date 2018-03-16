{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:26  16 марта 2018 0

В Курганской области старинное село тонет в фекальных стоках

В селе Верхняя Теча жители страдают от зловонных разливов из септиковфото: группа «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»

Село Верхняя Теча Катайского района утопает в фекальных водах из переполненных септиков многоквартирных домов. Обращение с просьбой помочь «достучаться до властей» поступило в редакцию «URA.RU» от имени местных жителей.

В обращении говорится, что стоки попадают в водозаборную скважину села и «люди пьют эту воду», в том числе в школе и в детском саду. Жители пытались обратить внимание общественности на проблему с помощью записи в одном из местных пабликов, но безуспешно. Виновником бедствия анонимный автор обращения называет местную коммунальную организацию ООО «Водомер», которая якобы собирает деньги за откачку септика с жильцов при том, что «септик бежит сам по себе» по улицам и огородам села. Сельчане с ужасом ждут потепления.

Фекальные стоки подтопили территории огородов и домов жителей села еще зимой
фото: группа «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»

Глава Верхнетеченского сельсовета Геннадий Лебедкин прежде всего опроверг жалобу анонима на качество воды. «Стоки из септиков не попадают в водозабор села, что подтверждают анализы проб воды», — заявил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Что касается самой проблемы, она досталась властям «в наследство от совхозов». Жители трех многоквартирных домов не хотят оформлять коммунальные сооружения (по сути, выгребную яму) в собственность и платить за откачку септиков. «Яма переполнилась, ручей из нее течет в низину-болотину. Угрозы для людей нет, огородами там не пользуются», — успокоил глава. Он подчеркнул, что проблема будет решена до середины лета. «Нельзя заставить ООО „Водомер“ откачивать септики бесплатно. Уговаривать жителей домов добровольно платить за септики мы больше не будем. Будем действовать по-другому, например, через тариф», — отметил он. В эти же ямы идут стоки от школы и детсада, оплата за них также будет установлена.

По сообщению о фекальных разливах в селе прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение по санитарной ситуации территориальный отдел примет 23 марта.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров