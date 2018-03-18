{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
Главные новости Югры
20:00  18 марта 2018 0

Явка избирателей в Югре побила все рекорды округа. Участки закрылись

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, 18марта, кандидаты в президенты, выборы президента россии, выборы2018
Кампания 2018 года привлекла больше югорчан, чем выборы 2012 годаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Югре закрылись избирательные участники. После 20:00 сотрудники избирательных комиссий начали подсчет голосов, передает корреспондент «URA.RU».

Последняя озвученная явка, по ситуации на 18:00, составила 64,44%. По уровню вовлеченности населения в выборы лидируют Нефтеюганский район (82,41%), Белоярский район (81,41%), Нижневартовский район (79,69%). Наименьшая явка наблюдается в Пыть-Яхе (55.52%), Радужном (57.70%), и Сургуте (59.76%). Впрочем, это соревнование условное — во всех городах больше участников, чем было в 2012 году. Тогда округ показал общий результат в 56,54% голосов избирателей.

В скором времени станут доступны данные экзитполов. «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров