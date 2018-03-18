Кампания 2018 года привлекла больше югорчан, чем выборы 2012 года
В Югре закрылись избирательные участники. После 20:00 сотрудники избирательных комиссий начали подсчет голосов, передает корреспондент «URA.RU».
Последняя озвученная явка, по ситуации на 18:00, составила 64,44%. По уровню вовлеченности населения в выборы лидируют Нефтеюганский район (82,41%), Белоярский район (81,41%), Нижневартовский район (79,69%). Наименьшая явка наблюдается в Пыть-Яхе (55.52%), Радужном (57.70%), и Сургуте (59.76%). Впрочем, это соревнование условное — во всех городах больше участников, чем было в 2012 году. Тогда округ показал общий результат в 56,54% голосов избирателей.
В скором времени станут доступны данные экзитполов. «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.