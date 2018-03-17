Лавров обвинил США в намерении обесценить ядерный потенциал России

01:57 17 марта 2018 0

Сергей Лавров рассказал, зачем США устанавливают системы ПРО вокруг РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки развертывают глобальную систему противоракетной обороны, чтобы обесценить ядерный потенциал России, а не обезопасить себя от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи. Об этом в интервью вьетнамским и японским СМИ сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Во время выступления на Конференции по разоружению глава российского МИД заявил, что американские военные готовят из Европы к ядерному удару по России. Позже, как напоминает RT, Сергей Лавров заявил, что США совместно с другими западными государствами намерены защитить в Сирии террористическую группировку, чтобы «сменить режим в Дамаске».