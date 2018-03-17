03:21 17 марта 2018 0

Продажи коллекции Louis Vuitton и Supreme начались летом 2017 года Фото: страница Тимати в Instagram

Рэпер Тимати подарил своей дочери большой красный сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme, в котором она, по всей видимости, намерена хранить игрушки. О щедром подарке исполнитель сообщил в Instagram.

«Хороший ящик для игрушек, конечно! А я надеялся, что поставлю его на подставку и буду пылинки сдувать. Это фиаско, братан», — написал музыкант под снимком его дочери, сидящей на подарке.

Стоимость такого сундука, как пишет Life, составляет порядка 68 тысяч долларов. Это около 3,9 млн рублей.