Челябинскую школьницу изнасиловали в историческом здании Петербурга

09:47 17 марта 2018 0

Девочка приехала на каникулы в культурную столицу Фото: Илья Московец © URA.RU

Школьница из челябинской деревни летом 2017 года приехала в Петербург на каникулы. 17 июня неизвестный затащил ее в заброшенное здание Ушаковских бань в Кировском районе, где надругался над несовершеннолетней. Преступника не могут найти уже девять месяцев, а Следственный комитет предъявляет претензии к комитету по охране памятников.

Ушаковские бани «Гигант» являются памятником конструктивизма. Они построены в конце 1920-х годов. После распада СССР здание и весь микрорайон пришел в упадок, пишет «Фонтанка». В 2016 года бани были включены в список культурного наследия регионального значения. Решение принял председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Ему следователи и предъявили претензии в том, что комитет халатно относится к своим обязанностям, ведь насилия можно было избежать, если бы здание охранялось.

Макаров в разговоре с интернет-газетой пояснил, что денег, которые выделяются на содержание памятников, хватает лишь на то, чтобы забить двери и окна деревянными палками. Ни о какой охране речи не идет. Он также сообщил, что в Петербурге нет договоренностей о включении подобных объектов в маршруты патрулирования полицией и Росгвардией.

Как сообщают пользователи соцсетей, этот проект участвовал в конкурсе, посвященном реконструкции исторических объектов. «Конкурсный проект (занявший 2 место) реконструкции Ушаковских бань», — написала автор поста под ником samanta_takai.