Задержек движения других поездов не было (фото архивное)
Несколько вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края сошли с рельсов. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
ЧП случилось утром 17 марта. Вагоны сошли с рельсов, но при этом не опрокинулись. «В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна. В результате происшествия задержек движения поездов не произошло», — пояснили в уральском СУСК на транспорте.
На месте происшествие работала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего и размер ущерба сейчас устанавливаются.
Пресс-служба СУСК на транспорте