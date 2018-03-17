Режиссер «Горько» снимет «Приключения Электроника» для взрослых

Фильм станет историей для взрослых
Режиссер комедии «Горько» Жора Крыжовников станет автором «Приключения Электроника» в категории 18+. Кино планируется снять в жанре романтической комедии.
«Это будет история про „идеального мужчину“. Главный герой фильма робот, который будет подстраиваться под желание хозяйки или хозяина», — приводит Life слова режиссера.
Роли в картине могут исполнить Владимир Машков и Риналь Мухамедов. За производство переосмысления советской киноленты отвечает студия «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского.