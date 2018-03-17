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Главные новости Тюменской области
13:32  17 марта 2018 0

В Тюменской области отец убил своих шестилетних дочерей-близняшек и покончил с собой

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Не исключено, что таким страшным образом он решил отомстить супругеФото: Pixabay

В поселке Боровский Тюменской области отец убил своих шестилетних дочерей-близняшек и покончил с собой. Трагедия произошла в одном из частных домов.

По словам соседей, незадолго до убийства отец семейства поссорился с супругой, пишет портал 72.ru. Не исключено, что таким страшным способом мужчина хотел наказать жену.

В региональном СУ СКР информацию о произошедшем подтвердили. Тела девочек и их отца 1981 года рождения были обнаружены в одном помещении. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Виктор Жуков
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