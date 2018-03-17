В Тюменской области отец убил своих шестилетних дочерей-близняшек и покончил с собой

Не исключено, что таким страшным образом он решил отомстить супруге
В поселке Боровский Тюменской области отец убил своих шестилетних дочерей-близняшек и покончил с собой. Трагедия произошла в одном из частных домов.
По словам соседей, незадолго до убийства отец семейства поссорился с супругой, пишет портал 72.ru. Не исключено, что таким страшным способом мужчина хотел наказать жену.
В региональном СУ СКР информацию о произошедшем подтвердили. Тела девочек и их отца 1981 года рождения были обнаружены в одном помещении. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.