На президентских выборах в Тюменской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Сейчас участковые комиссии приступают к подсчету голосов.
Явка избирателей по данным на 18:00 составила 74,59%, сообщили в избирательной комиссии региона. Это один из самых высоких показателей по Уральскому федеральному округу — второй после Ямала. Для сравнения: на выборах президента в 2012 году к 18.00 свой голос отдали 73,83% избирателей Тюменской области.
Выборы президента Российской федерации в Тюменской области стартовали в восемь часов утра на 1 131 избирательном участке. Для этого было напечатано 1 089 843 экземпляра бюллетеней. Число избирателей в регионе составляет 1 миллион 90 тысяч человек. Предполагается, что первые данные о результатах голосования в Тюменской области начнут появляться в системе ГАС-выборы после полуночи.