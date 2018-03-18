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Главные новости Тюменской области
20:00  18 марта 2018 0

Выборы завершены. В Тюменской области закрылись все избирательные участки

ВЫБОРЫ 2018. Проверка доступности избирательных участков Челябинска для инвалидов, знак инвалид, наш выбор, дверь для инвалидов, желтый круг
Участки для голосования закрыты, начинается подсчет голосовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На президентских выборах в Тюменской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Сейчас участковые комиссии приступают к подсчету голосов.

Явка избирателей по данным на 18:00 составила 74,59%, сообщили в избирательной комиссии региона. Это один из самых высоких показателей по Уральскому федеральному округу — второй после Ямала. Для сравнения: на выборах президента в 2012 году к 18.00 свой голос отдали 73,83% избирателей Тюменской области.

Выборы президента Российской федерации в Тюменской области стартовали в восемь часов утра на 1 131 избирательном участке. Для этого было напечатано 1 089 843 экземпляра бюллетеней. Число избирателей в регионе составляет 1 миллион 90 тысяч человек. Предполагается, что первые данные о результатах голосования в Тюменской области начнут появляться в системе ГАС-выборы после полуночи.

Надежда Карташова
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