Уральцы создали очереди на избирательных участках

Тюменцы активно принимают участие в выборах президента Российской Федерации. Очереди из желающих отдать свой голос наблюдается практически на каждом избирательном участке.
Народ ожидал открытия участков с самого утра — с 7.50. Еще до начала работы граждане выстраивались в очереди. Избиратели, пришедшие первыми отдать свои голоса за кандидатов в президенты, смогли это сделать в торжественной обстановке — работа участков началась с исполнения гимна Российской Федерации. Помимо Урала, высокая активность избирателей отмечается на Дальнем Востоке. В Сахалинской области местные жители тратят на голосование порядка 10-15 минут. Очереди наблюдаются также в Магаданской области и на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.
Присутствовавшая на Камчатке глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что очереди на выборах вызывают у нее чувство гордости. «Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — сказала она.
18 марта в России стартовали выборы президента. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).