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Главные новости Тюменской области
10:57  18 марта 2018 0

Уральцы создали очереди на избирательных участках

На избирательных участках давно не было так многолюдноФОТО: скрин с видео
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Тюменцы активно принимают участие в выборах президента Российской Федерации. Очереди из желающих отдать свой голос наблюдается практически на каждом избирательном участке.

Народ ожидал открытия участков с самого утра — с 7.50. Еще до начала работы граждане выстраивались в очереди. Избиратели, пришедшие первыми отдать свои голоса за кандидатов в президенты, смогли это сделать в торжественной обстановке — работа участков началась с исполнения гимна Российской Федерации. Помимо Урала, высокая активность избирателей отмечается на Дальнем Востоке. В Сахалинской области местные жители тратят на голосование порядка 10-15 минут. Очереди наблюдаются также в Магаданской области и на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.

Присутствовавшая на Камчатке глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что очереди на выборах вызывают у нее чувство гордости. «Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — сказала она.

18 марта в России стартовали выборы президента. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Рита Теркина
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