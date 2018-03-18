01:00 18 марта 2018 0

111 миллионов россиян имеют право принять участие в голосовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России стартовало голосование по выборам президента РФ. Первые участки открылись в самых восточных регионах — на Камчатке и Чукотке. Из-за того, что россияне проживают в 11 часовых поясах, в общей сложности процесс голосования растянется на 22 часа. Последними будут голосовать калининградцы — участки в анклаве закроются в 21.00 по московскому времени. Все участки для голосования в стране будут работать по 12 часов: с 8 утра и до 8 вечера по местному времени.

Всего, по данным ЦИК РФ, правом принять участие в голосовании имеют почти 111 миллионов россиян. В том числе: 108 968 869 — зарегистрированы в стране, 1 875 408 — за рубежом, 13 951 — проживает на территории Байконура. В России наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Москве — более 7 миллионов, а наименьшее количество — в Чукотском автономном округе, 33 тысячи 208 человек.

Особенностью этих выборов является отмена открепительных удостоверений, что упростило возможность принять участие в выборах для тех, кто не может сделать это по месту прописки. По данным ЦИК, данной возможностью воспользовались порядка 5,5 миллионов человек.

Всего в стране в этот день будет работать 98 тысяч участков для голосования, еще 401 будет открыт за рубежом. По общему правилу, один участок «обслуживает» не более 3 тысяч избирателей. Кроме того при их формировании учитывается так же их доступность для граждан, поэтому они открываются в труднодоступных и отдаленных территориях, где количество избирателей значительно меньше — до нескольких человек. Помимо этого организуются также участки для голосования в местах временного пребывания граждан: в больницах, аэропортах, следственных изоляторах и так далее.

Еще одной особенностью сегодняшнего дня являются технические новинки. В частности рекордное количество избирательных участков будет оборудовано средствами для автоматического подсчета голосов — более 12 тысяч. По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, за этим участками закреплено порядка 30 миллионов избирателей.

Другим новшеством станет тотальное видеонаблюдение, которое в этот раз участки, на которых зарегистрировано 80% избирателей. Камеры начнут работать еще до начала голосования и до конца подсчета бюллетеней, кроме того после 20.00 они включатся так же в территориальных избирательных комиссиях, где будут сводиться результаты данных с участков.

Россиянам предстоит выбирать из восьми кандидатов. Стоит отметить, что во время заявочной кампании было 70 претендентов, в том числе: 24 — от партий, 46 — в качестве самовыдвиженцев. Половина из них не смогла в последствии подтвердить свое намерение, провести соответствующие процедуры по своему выдвижению, среди оставшихся большинство потом не смогло собрать достаточное количество подписей в поддержку своего выдвижения.

В качестве кандидатов на выборы в итоге были зарегистрированы: Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Победителем станет тот, кто наберет абсолютное большинство голосов — 50% голосов + 1 голос от общего числа пришедших на избирательные участки. Если такой результат не удастся набрать ни одну из кандидатов — по закону в этом случае ровно через три недели проводится второй тур, в котором принимают участие кандидаты, занявшие первое и второе места по количеству собранных голосов. На практике в истории выборов президентов РФ такое случалось только один раз — в 1996 году.

Предыдущие выборы президента проходили в 2012 году. Тогда участие в них принимало пять кандидатов, победителем стал Владимир Путин, набравший 71,31% голосов. Второе место тогда было у лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 17,72%.

Согласно конституции РФ срок полномочий президента составляет 6 лет. Президент является высшим должностным лицом государства, имеющим право единолично определять внешнюю и внутреннюю политику страны. Его указы и распоряжения являются обязательными всеми органами власти, кроме того он может отменять постановления кабмина, а так же имеет право распустить правительство.

Кроме того президент представляет Совету Федерации кандидатуры судей Конституционного и Верховного судов РФ, Генерального прокурора, назначает судей федеральных судов, высшее командование Вооруженных сил РФ, послов. Наконец, после своего избрания также утверждает новый состав правительства РФ, полномочия которого истекают в день выборов главы государства.