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18 марта 2018
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01:00  18 марта 2018 0

В России стартовали выборы президента страны. Все, что нужно знать о самом важном дне с 2012 года

XVII съезд партии
111 миллионов россиян имеют право принять участие в голосованииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В России стартовало голосование по выборам президента РФ. Первые участки открылись в самых восточных регионах — на Камчатке и Чукотке. Из-за того, что россияне проживают в 11 часовых поясах, в общей сложности процесс голосования растянется на 22 часа. Последними будут голосовать калининградцы — участки в анклаве закроются в 21.00 по московскому времени. Все участки для голосования в стране будут работать по 12 часов: с 8 утра и до 8 вечера по местному времени.

Всего, по данным ЦИК РФ, правом принять участие в голосовании имеют почти 111 миллионов россиян. В том числе: 108 968 869 — зарегистрированы в стране, 1 875 408 — за рубежом, 13 951 — проживает на территории Байконура. В России наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Москве — более 7 миллионов, а наименьшее количество — в Чукотском автономном округе, 33 тысячи 208 человек.

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Особенностью этих выборов является отмена открепительных удостоверений, что упростило возможность принять участие в выборах для тех, кто не может сделать это по месту прописки. По данным ЦИК, данной возможностью воспользовались порядка 5,5 миллионов человек.

Всего в стране в этот день будет работать 98 тысяч участков для голосования, еще 401 будет открыт за рубежом. По общему правилу, один участок «обслуживает» не более 3 тысяч избирателей. Кроме того при их формировании учитывается так же их доступность для граждан, поэтому они открываются в труднодоступных и отдаленных территориях, где количество избирателей значительно меньше — до нескольких человек. Помимо этого организуются также участки для голосования в местах временного пребывания граждан: в больницах, аэропортах, следственных изоляторах и так далее.

Еще одной особенностью сегодняшнего дня являются технические новинки. В частности рекордное количество избирательных участков будет оборудовано средствами для автоматического подсчета голосов — более 12 тысяч. По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, за этим участками закреплено порядка 30 миллионов избирателей.

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Другим новшеством станет тотальное видеонаблюдение, которое в этот раз участки, на которых зарегистрировано 80% избирателей. Камеры начнут работать еще до начала голосования и до конца подсчета бюллетеней, кроме того после 20.00 они включатся так же в территориальных избирательных комиссиях, где будут сводиться результаты данных с участков.

Россиянам предстоит выбирать из восьми кандидатов. Стоит отметить, что во время заявочной кампании было 70 претендентов, в том числе: 24 — от партий, 46 — в качестве самовыдвиженцев. Половина из них не смогла в последствии подтвердить свое намерение, провести соответствующие процедуры по своему выдвижению, среди оставшихся большинство потом не смогло собрать достаточное количество подписей в поддержку своего выдвижения.

В качестве кандидатов на выборы в итоге были зарегистрированы: Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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Победителем станет тот, кто наберет абсолютное большинство голосов — 50% голосов + 1 голос от общего числа пришедших на избирательные участки. Если такой результат не удастся набрать ни одну из кандидатов — по закону в этом случае ровно через три недели проводится второй тур, в котором принимают участие кандидаты, занявшие первое и второе места по количеству собранных голосов. На практике в истории выборов президентов РФ такое случалось только один раз — в 1996 году.

Предыдущие выборы президента проходили в 2012 году. Тогда участие в них принимало пять кандидатов, победителем стал Владимир Путин, набравший 71,31% голосов. Второе место тогда было у лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 17,72%.

Согласно конституции РФ срок полномочий президента составляет 6 лет. Президент является высшим должностным лицом государства, имеющим право единолично определять внешнюю и внутреннюю политику страны. Его указы и распоряжения являются обязательными всеми органами власти, кроме того он может отменять постановления кабмина, а так же имеет право распустить правительство.

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Кроме того президент представляет Совету Федерации кандидатуры судей Конституционного и Верховного судов РФ, Генерального прокурора, назначает судей федеральных судов, высшее командование Вооруженных сил РФ, послов. Наконец, после своего избрания также утверждает новый состав правительства РФ, полномочия которого истекают в день выборов главы государства.

Игорь Чукреев
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