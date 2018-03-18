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18 марта 2018
11:51  18 марта 2018 0

Глава Центризбиркома России отстояла в очереди 30 минут, чтобы проголосовать

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла
Очередь глава ЦИК объяснила работой «мобильного избирателя»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отдала свой голос на выборах президента России, отстояв в очереди порядка 30 минут. Свой гражданский долг она исполнила на участке №145 в центре Москвы.

«Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно», — цитирует ТАСС слова Памфиловой. Глава ЦИК РФ также пояснила, что очередь на этом избирательном участке связана с новым механизмом «Мобильный избиратель», благодаря которому гражданин России может открепиться от участка по месту регистрации и проголосовать в любом другом.

«Избиратели, которые сегодня голосуют [здесь], из Смоленской области, из Бурятии. Может быть, если бы не было нового механизма „Мобильный избиратель“, они бы не голосовали», — уточнила Памфилова. Ранее она сообщила, что в Центризбирком поступила первая жалоба с просьбой отменить итоги выборов президента России.

Иван Шестак
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