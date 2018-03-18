Глава Центризбиркома России отстояла в очереди 30 минут, чтобы проголосовать

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отдала свой голос на выборах президента России, отстояв в очереди порядка 30 минут. Свой гражданский долг она исполнила на участке №145 в центре Москвы.
«Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно», — цитирует ТАСС слова Памфиловой. Глава ЦИК РФ также пояснила, что очередь на этом избирательном участке связана с новым механизмом «Мобильный избиратель», благодаря которому гражданин России может открепиться от участка по месту регистрации и проголосовать в любом другом.
«Избиратели, которые сегодня голосуют [здесь], из Смоленской области, из Бурятии. Может быть, если бы не было нового механизма „Мобильный избиратель“, они бы не голосовали», — уточнила Памфилова. Ранее она сообщила, что в Центризбирком поступила первая жалоба с просьбой отменить итоги выборов президента России.