В ЦИК поступило требование отменить результаты выборов президента

В Центнризбирком поступила первая жалоба с требованием отменить итоги выборов президента России, которые пока начались лишь в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова на торжественном заседании комиссии, посвященному началу голосования.
«Из Краснодарского края есть уже жалоба с просьбой отменить результаты выборов», — приводит ТАСС слова Памфиловой, которая, как отмечается, отнеслась к этому требованию с юмором, поскольку выбора еще не состоялись.
По ее словам, автора обращения можно лишь поблагодарить за его гражданскую активность.
Выборы президента страны, напомним, начались 18 марта в 23:00 по московскому времени. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке в 08:00 по местному времени. «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.