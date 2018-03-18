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18 марта 2018
17 марта 2018
01:57  18 марта 2018 0

В ЦИК поступило требование отменить результаты выборов президента

Брифинг с Эллой Памфиловой. Уполномоченным по правам человека РФ. Екатеринбург, памфилова элла
Элла Памфилова с юмором отнеслась к требованиюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Центнризбирком поступила первая жалоба с требованием отменить итоги выборов президента России, которые пока начались лишь в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова на торжественном заседании комиссии, посвященному началу голосования.

«Из Краснодарского края есть уже жалоба с просьбой отменить результаты выборов», — приводит ТАСС слова Памфиловой, которая, как отмечается, отнеслась к этому требованию с юмором, поскольку выбора еще не состоялись.

По ее словам, автора обращения можно лишь поблагодарить за его гражданскую активность.

Выборы президента страны, напомним, начались 18 марта в 23:00 по московскому времени. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке в 08:00 по местному времени. «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.

Сергей Демин
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