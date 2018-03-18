Наблюдатели, отправленные на выборы Алексеем Навальным, удивились рекордной явке россиян на избирательные участки. Желающих проголосовать, несмотря на призывы блогера не ходить на выборы, оказалось намного больше, чем ожидалось.
Представитель блогера Сергей Рудов удивился потоку народа на своем участке. «Чет явка какая-то жесткая, по 50 человек в полчаса. И ни каруселей, ничего такого. Сами прутся… Довольные такие», — замечает он. «Явка просто пипец, у меня уже 371, а всего на участке 2524», — делится увиденным другой соратник блогера, Алексей Суслов. Переписку они ведут в телеграм-канале «Команда Навального».
Между тем президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов опубликовал текущую статистику по явке избирателей 2018 года по сравнению с выборами президента в 2012 году. Заметнее всего пока разница в Красноярском крае — там количество голосующих в 2,5 раза превышает явку предыдущих выборов президента. Также в топе находятся Омская и Кемеровская области, Тыва, Бурятия и Алтайский край — здесь явка сегодняшних выборов превышает явку 2012-го более чем в 1,5 раза. Традиционно отличились гражданской активностью жители Хакасии, Якутии и Чукотки. Рекордная посещаемость зафиксирована на Дальнем Востоке, на Урале и в ряде других регионов (см. таблицу).
Как ранее писало «URA.RU», в Тюмени со сторонниками Навального произошел анекдот. Они собирались идти наблюдателями на избирательные участки от партии «Яблоко», но хотели сделать это «тайно». Открытое присутствие не устроило сторонников Навального. Наблюдатели не выполнили обязательного условия партии — не сообщили федеральному штабу свои ФИО, номера участков и телефоны. По этой причине все наблюдатели, чьих контактов у «Яблока» не оказалось, были отозваны. «В штабе Навального нужны провокации, поэтому он раздувает единичные проблемные случаи и ничего не рассказывает об остальных», — пояснил представитель «Яблока» Максим Кац.