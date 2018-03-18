13:05 18 марта 2018 0

Урны заполняют бюллетенями быстрее обычного ФОТО: «URA.RU»

Дальневочточный округ, Сибирь и Урал продолжают бить рекорды по явке на избирательные участки. В большинстве регионов процент голосующих превышает цифры выборов президента 2012 года. Политологи в разговоре с «URA.RU» объяснили это грамотно проведенной предвыборной кампанией.

«Не передавили, не стали применять жестких методов. Использовали современные методы потребительского маркетинга, поэтому у народа создали фактически настроение референдума. Люди массово участвуют в голосовании, у людей хорошее настроение. Я в 8 утра проголосовал, проходят интересные акции. В Петропавловске-Камчатском, например, в одной из школ, предлагают записать школьников на курсы профориентации, в Екатеринбурге запустили акцию участия в магазинных скидках. Мне кажется, это хороший метод мотивации», — отмечает в разговоре с «URA.RU» президент «Российской ассоциации по связям с общественностью» (РАСО) Станислав Наумов.

Кроме того, эксперты положительно оценили рост доверия граждан к избирательной системе в целом. Сыграли роль, например, прозрачные ящики для голосования. «Играет роль ставка на обеспечение честности и легитимности процедуры голосования и подсчета результатов. В связи с этим можно обратить внимание на совсем незначительное количество нарушений и их технический характер. Очевидно, что сохраняется позитивный настрой на итоговый результат по стране в целом», — пояснил нашему агентству директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По данным Центризбиркома, на Дальнем Востоке на 15 часов по местному времени проголосовало от 41% до 76% избирателей. Рекордный по сравнению с предыдущими годами показатель аналитики объясняют быстрым развитием территории.

«Никто не сомневался в Чукотке, где такой тип расселения, что приход к урне 100% жителей — это нередкий случай. Но то, что настолько активнее голосуют Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область — это показательно. Думаю, это показательно для сегодняшнего Дальнего Востока, где активно развиваются новые проекты. Он становится активной, энергичной территорией.

В конце концов, Дальний Восток действительно стал национальным проектом XXI века», — полагает эксперт.

Что касается Урала, в лидерах пока Ямал (24,15%), Тюменская область (18,88%) и Югра (17,8%). Высокую явку в северных регионах директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил упрощением процедуры голосования для вахтовиков. «Как я понимаю, во многом явке способствует законодательно разрешенная подвозка работодателями своих работников на избирательные участки, что важно для северян-вахтовиков, и возможность выбора избирательного участка посредством «Мобильного избирателя», — отметил он.

На Среднем и Южном Урале, а также в Зауралье на 10 утра ЦИК зарегистрировал явку в районе 10%, в Пермском крае — 7,5%. Эти цифры в разы больше, чем на выборах президента России 2012 года. Тогда к 10 утра явка на Среднем Урале составляла 4,8%. На Южном Урале — 5,55%. Явка в Курганской области составила 7,87%, в Тюменской области —13,37%, Ханты-Мансийском автономном округе свой голос отдали 8.68%. Избирательные участки Пермского края посетили 4,07% избирателей. В Ямало-Ненецком автономном округе свой гражданский долг шесть лет назад на это же время исполнили 19,94% жителей.

Цифры пока предварительные, но уже сейчас можно говорить что усилия, направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки, увенчались успехом, отмечают эксперты. Оппозиция и недружественный настрой Запада тоже сыграли на повышение явки избирателей. «Среди факторов, влияющих на более высокую явку, можно назвать разнообразный состав кандидатов, представляющих весь политический спектр, а также внешнеполитическую мобилизацию. Это значит голосование на выборах как протест против давления на Россию извне», — полагает президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).