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18 марта 2018
Главные новости 
11:48  18 марта 2018 0

Представитель «Яблока» решил помочь наблюдателям Навального в Тюмени. И история стала еще большим анекдотом

ВЫБОРЫ 2018. День голосования в Челябинске, наблюдатели
Сторонники Навального не спешат выполнять условия сотрудничестваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуацией в Тюмени, где у наблюдателей Навального, собиравшихся идти на избирательные участки от партии «Яблоко», отозвали направления из-за нежелания соблюдать условия сотрудничества, заинтересовался общественный деятель и представитель «Яблока» Максим Кац. В своей колонке на «Эхе Москвы» он попытался проанализировать поведение сторон. Однако в результате скандальная ситуация обернулась анекдотом: выяснилось, что блогер обиделся на то, что его сторонникам придется присутствовать на выборах открыто.

По словам Каца, из более чем 15 тысяч наблюдателей, направленных «Яблоком» на выборы, «немалая часть» идет от проекта Навального. Одно из обязательных условий — федеральный штаб «должен знать ФИО, номер участка и телефон наблюдателя». Но именно это простое условие сторонники блогера выполнять не спешат.

В Самаре, пишет Кац, представители штаба Навального, взяв направления на выборы, отказались предоставлять информацию, кто и на каких участках будет присутствовать и как с ними связаться. Максим Кац приводит выдержки из переписки с Навальным по этому поводу.

По этой причине все наблюдатели, чьих контактов у «Яблока» не оказалось, были отозваны. Аналогичная ситуация складывается и в Тюмени, о ней «URA.RU» уже писало.

«И там, и там навальновский штаб зачем-то рассказывает о давлении на партию, хотя дело тут просто в контактах», — замечает Кац.

Совсем «странная история», по его словам, произошла в Чечне, куда «Навальный решил направить 53 человека без подготовки и без понимания ситуации». При этом наблюдатели блогера заявили, что представляют опять же «Яблоко». Впоследствии выяснилось, что направления на работу на избирательных участках Чечни они почему-то получили в Кемеровской области. «Чтобы работать в таких регионах, нужна специальная подготовка, понимание, что и как там работает, поддержка из Москвы и на месте», — пишет Кац.

«В целом — тысячи людей направлены на участки. Навальному нужны провокации, поэтому он раздувает единичные проблемные случаи и ничего не рассказывает об остальных», — резюмирует Кац.

Виктор Жуков
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