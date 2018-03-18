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18 марта 2018
17:15  18 марта 2018 0

Влиятельный федеральный чиновник с Урала оставил на участке сразу два голоса

Пресс-конференция Игоря Баринова. Москва., баринов игорь
На участок Баринов пришел с дочерью ТатьянойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей, известный уральский политик Игорь Баринов, в воскресенье, 18 марта, голосовал не один. На участок в районе Очаково-Матвеевской он привел свою дочь Татьяну, для которой нынешние выборы главы государства первые в жизни.

Игорь Баринов с дочерью Татьяной
Фото: скриншот со страницы Facebook

«Дочь у меня — студентка второго курса, изучает международную журналистику в МГИМО. Она у меня достаточно патриотична и глубоко погружена в общественно-политическую жизнь страны. В связи с этим для нее не было проблемой определиться с выбором. Она надеется, что ее кандидат победит, и полностью разделяет его слова о том, что страна должна сделать рывок по всем направлениям, несмотря на серьезное внешнеполитическое давление», — рассказал Баринов «URA.RU».

Обстановка на избирательном участке Бариновым понравилась: «Это большая заслуга избирательных комиссий и ЦИК. Участок, где мы голосовали, украшен, звучит музыка, царит праздничное настроение — все сделано для того, чтобы люди прочувствовали важность момента».

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Антон Ольшанников
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