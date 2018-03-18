Влиятельный федеральный чиновник с Урала оставил на участке сразу два голоса

17:15 18 марта 2018 0

На участок Баринов пришел с дочерью Татьяной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей, известный уральский политик Игорь Баринов, в воскресенье, 18 марта, голосовал не один. На участок в районе Очаково-Матвеевской он привел свою дочь Татьяну, для которой нынешние выборы главы государства первые в жизни.

Игорь Баринов с дочерью Татьяной Фото: скриншот со страницы Facebook

«Дочь у меня — студентка второго курса, изучает международную журналистику в МГИМО. Она у меня достаточно патриотична и глубоко погружена в общественно-политическую жизнь страны. В связи с этим для нее не было проблемой определиться с выбором. Она надеется, что ее кандидат победит, и полностью разделяет его слова о том, что страна должна сделать рывок по всем направлениям, несмотря на серьезное внешнеполитическое давление», — рассказал Баринов «URA.RU».

Обстановка на избирательном участке Бариновым понравилась: «Это большая заслуга избирательных комиссий и ЦИК. Участок, где мы голосовали, украшен, звучит музыка, царит праздничное настроение — все сделано для того, чтобы люди прочувствовали важность момента».

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).