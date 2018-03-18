17:48 18 марта 2018 0

19 марта уральцам рекомендуют воздержаться от прогулок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшие часы сразу в нескольких регионах Урала резко ухудшится погода: ожидаются сильные снегопады и шквальный ветер. Штормовые и экстренные предупреждения МЧС объявило в Челябинской и Курганской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе. В Пермском крае спасатели уведомляют об интенсивных осадках.

По информации синоптиков, начиная с вечера 18 марта на Урале пройдут умеренные, местами сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега, прогнозируются метели и гололед, а также ухудшение видимости и снежные заносы на дорогах. Ветер усилится до 20-26 м/с при отдельных порывах.

В связи с непогодой повышается риск дорожно-транспортных происшествий, обрыва линий электропередачи, а также обрушения слабо закрепленных конструкций (например, рекламных щитов) и легких деревьев, с жилых домов может срывать фрагменты кровли, напоминают спасатели.

Жителям уральских регионов рекомендуют по возможности не выходить из зданий и ограничить движение на личном автотранспорте, особенно при поездках на дальние расстояния. Машины следует парковать в закрытых местах и вдали от деревьев. При передвижении по улицам рекомендуется обходить стороной рекламные конструкции и шаткие строения, избегать мостов, трубопроводов, линий электропередачи и опасных промышленных объектов. Особое внимание во время непогоды нужно уделить безопасности детей и пожилых людей.