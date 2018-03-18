{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17:48  18 марта 2018 0

На Урал идет снежный шторм. Спасатели объявили экстренную ситуацию

Курган в снегу, вьюга, непогода, метель
19 марта уральцам рекомендуют воздержаться от прогулокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшие часы сразу в нескольких регионах Урала резко ухудшится погода: ожидаются сильные снегопады и шквальный ветер. Штормовые и экстренные предупреждения МЧС объявило в Челябинской и Курганской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе. В Пермском крае спасатели уведомляют об интенсивных осадках.

По информации синоптиков, начиная с вечера 18 марта на Урале пройдут умеренные, местами сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега, прогнозируются метели и гололед, а также ухудшение видимости и снежные заносы на дорогах. Ветер усилится до 20-26 м/с при отдельных порывах.

В связи с непогодой повышается риск дорожно-транспортных происшествий, обрыва линий электропередачи, а также обрушения слабо закрепленных конструкций (например, рекламных щитов) и легких деревьев, с жилых домов может срывать фрагменты кровли, напоминают спасатели.

Жителям уральских регионов рекомендуют по возможности не выходить из зданий и ограничить движение на личном автотранспорте, особенно при поездках на дальние расстояния. Машины следует парковать в закрытых местах и вдали от деревьев. При передвижении по улицам рекомендуется обходить стороной рекламные конструкции и шаткие строения, избегать мостов, трубопроводов, линий электропередачи и опасных промышленных объектов. Особое внимание во время непогоды нужно уделить безопасности детей и пожилых людей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров