В Челябинской области в 20 часов закрылись все 2305 избирательных участков, на которых южноуральцы голосовали за кандидатов в президенты РФ. По данным на 18 часов, явка превысила 59%, сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии региона.
Самую высокую явку традиционно демонстрируют сельские районы. В Челябинске лучшая явка была в Металлургическом районе. Низкие результаты продемонстрировали в центральном районе областного центра. Первые предварительные результаты региональная комиссия начнет озвучивать после полуночи по мере обработки бюллетеней для голосования и итоговых протоколов участковых избиркомов.
Всего в области на выборах президента работало 2 305 участков, в том числе 15 в больницах, 4 в СИЗО и один на железнодорожном вокзале Челябинска. Из 2,7 млн избирателей 125 тысяч человек воспользовались правом голосовать не по месту жительства. Для чистоты выборов на участках работала 1 301 камера. Голосование контролировали наблюдатели от СНГ из Казахстана и ОБСЕ, а также наблюдатели всех восьми кандидатов.
По данным общественной палаты региона, выставившей на выборы две тысячи наблюдателей, серьезных жалоб не зарегистрировано. Большинство жалоб не подтвердилось. За выборами, колме того, следили наблюдатели от СНГ из Казахстана и ОБСЕ, а также СПЧ.