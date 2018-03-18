{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
Главные новости Челябинской области
20:00  18 марта 2018 0

На Южном Урале закрылись избирательные участки. Последние данные о голосовании

ВЫБОРЫ 2018. День голосования в Челябинске, пенсионер, старушка, полиция
Выборы в Челябинской области прошли без серьезных нарушенийФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Челябинской области в 20 часов закрылись все 2305 избирательных участков, на которых южноуральцы голосовали за кандидатов в президенты РФ. По данным на 18 часов, явка превысила 59%, сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии региона.

Самую высокую явку традиционно демонстрируют сельские районы. В Челябинске лучшая явка была в Металлургическом районе. Низкие результаты продемонстрировали в центральном районе областного центра. Первые предварительные результаты региональная комиссия начнет озвучивать после полуночи по мере обработки бюллетеней для голосования и итоговых протоколов участковых избиркомов.

Всего в области на выборах президента работало 2 305 участков, в том числе 15 в больницах, 4 в СИЗО и один на железнодорожном вокзале Челябинска. Из 2,7 млн избирателей 125 тысяч человек воспользовались правом голосовать не по месту жительства. Для чистоты выборов на участках работала 1 301 камера. Голосование контролировали наблюдатели от СНГ из Казахстана и ОБСЕ, а также наблюдатели всех восьми кандидатов.

По данным общественной палаты региона, выставившей на выборы две тысячи наблюдателей, серьезных жалоб не зарегистрировано. Большинство жалоб не подтвердилось. За выборами, колме того, следили наблюдатели от СНГ из Казахстана и ОБСЕ, а также СПЧ.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров