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18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Свердловской области
20:00  18 марта 2018 0

Избирательные участки в Свердловской области закрылись на подсчет голосов

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , избирательный участок, 18марта, голосование, выборы президента россии, выборы2018
Участки закрылись, голоса собраныФото: Анна Майорова © URA.RU

В 20:00 воскресенья, 18 марта, в Свердловской области закрылись все избирательные участки (2541 единица) — сейчас на них ведется подсчет голосов граждан, принявших участие в выборах президента России. Пять из них (один в Первоуральске и четыре в Качканаре) — работали сегодня с 5 утра, остальные стартовали в 8:00.

По данным Свердловской областной избирательной комиссии, средняя явка избирателей на выборах по состоянию на 18 часов составила 56,50% — для сравнения, явка на выборы президента 4 марта 2012 года к 18.00 составляла 51,56%, итоговая была 58,79%. Самая высокая явка по региону в 2018 году зафиксирована в поселке Свободненском — 75,98%, в Екатеринбурге лидером по посещаемости участков стал Ленинский район — 54,58%. Самая низкая явка в Октябрьском районе Екатеринбурга — 52,26%. Для голосования были заранее заготовлено 3 млн 390 тысяч бюллетеней. 1 млн 400 тысяч из них — для КОИБов.

Массовых нарушений региональный облизбирком не зафиксировал. Вопиющий случай имел место в Буланаше Артемовского ГО — здесь женщина напротив своей фамилии обнаружила заполненные чужими данными графы.

Напомним, в выборах президента приняли участие восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Антон Ольшанников
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