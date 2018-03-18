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18 марта 2018
Главные новости Москвы
21:02  18 марта 2018 0

Скрипаля и его дочь могли отравить через вентиляцию в машине

Пылеобразный порошок могли пустить по воздуховодам автоФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Американский телеканал ABC со ссылкой на собственные источники назвал новую версию отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным издания, отравляющее вещество могли распространить через вентиляционную систему автомобиля.

Использованное токсичное вещество якобы попало в вентиляцию BMW Скрипаля в виде пылеобразного порошка и осело на дверцах машины, сиденьях или руле. «Это субстанция времен холодной войны, которой, как они заявляли, у них никогда не было», — приводит телеканал слова британской разведки о России.

В разведсообществе уточнили также, что около 38 человек идентифицировали как пострадавших от нервно-паралитического агента, каким отравили и Скрипалей. Полное воздействие все еще оценивается, и ожидается, что будет выявлено больше зараженных жертв. Сейчас попытка отравления экс-сотрудника ГРУ рассматривается следствием как «покушение на убийство», а не в качестве запугивания других российских «бывших шпионов».

Скрывавшийся в Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта, после чего впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и объявила о выдворении 23 российских дипломатов и о бойкоте ЧМ-2018. Москва отрицает причастность к происшествию. Выяснилось, что яд, которым отравили Скрипалей, могли произвести только на Западе. «URA.RU» сообщало о других версиях отравления Скрипалей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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