Скрипалей могли отравить при помощи мини-дрона

09:53 18 марта 2018 0

Беспилотник мог распрыскивать яд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появилась новая версия отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По информации Daily Star, над ними мог летать мини-беспилотник, распрыскивающий яд.

Источники издания из службы британской контрразведки МИ-5 полагают, что предназначенный для убийств гаджет парил над отцом с дочерью, когда они сидели на скамейке в Солсбери. Мини-дрон незаметно опрыскал отравляющим веществом 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию и улетел. «Такая версия имеет место быть, потому что свидетелей случившегося нет», — поясняют эксперты. При этом источники издания настаивают, что дрон с ядом — проделка российских спецслужб. «Мы знаем, что русские экспериментировали с вооруженными миниатюрными беспилотными летательными аппаратами», — отмечают они.

В начале марта скрывавшийся в Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены и впали в кому. С самого начала британские политики обвинили в произошедшем Россию, Лондон объявил о выдворении 23 российских дипломатов и о бойкоте ЧМ-2018. Москва отрицает всякую причастность к данному происшествию.

Позже выяснилось, что яд, которым отравили Скрипалей, могли произвести только на Западе. Эксперты заявили, что в России проекта «Новичок» никогда не было, вещество с таким кодовым названием разрабатывалось в США и Великобритании. Следственный комитет России завел дело об отравлении Юлии Скрипаль.