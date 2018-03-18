Избирком Тюменской области огласил предварительные результаты выборов президента России. Согласно официальным данным, действующего главу государства Владимира Путина поддержало 88,04% тюменцев.
На втором месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 4,89% голосов избирателей. На третьем месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 4,59%. Остальные участники выборов не набрали и 1% голосов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 0,69%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,40%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,39%, Борис Титов («Партия Роста») — 0,31%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,29%.
Как уже сообщало «URA.RU», в Тюменской области по состоянию на 18:00 явка составила 74,85% избирателей. Показатель оказался одним из самых высоких по Уральскому федеральному округу.