Россияне выбрали президента страны

23:00 18 марта 2018 0

Голосование проходило на 98 тысячах участков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России завершились президентские выборы. В 21:00 по Москве закрылись последние участки в Калининградской области.

Выборы проходили более чем на 98 тысячах избирательных участков, 370 из них находились за границей. Из-за того, что россияне живут в 11 часовых поясах, голосование на всей территории страны длилось в общей сложности 22 часа. Подсчет голосов продолжается, результаты обработки большинства бюллетеней будут известны лишь утром 19 марта.

На данный момент на сайте ЦИК приведены данные, согласно которым явка по всей стране составила около 60 процентов, но эта цифра будет скорректирована, поскольку последние участки закрылись только что. В Чеченской республике, которая на выборах 2012 года показала самый высокий процент по явке, 99,61%, по состоянию на 18.00 проголосовали 78,11%. Во Владимирской области, которая в 2012 году показала самую низкую явку, 53,07%, в этом году уже за два часа до закрытия участков отдали свой голос 59,49% избирателей.

В течение всего дня голосования неоднократно отмечалась необычайная активность избирателей по всей стране. Дальневосточный округ, Сибирь и Урал били рекорды по явке на избирательные участки. В большинстве регионов процент голосующих превышал цифры выборов президента 2012 года. Политологи в разговоре с «URA.RU» объяснили это грамотно проведенной предвыборной кампанией. «URA.RU» следило и продолжает следить за ходом выборов и подсчетов голосов — в онлайн-трансляции.

В президентской гонке в 2018 году приняли участие восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.