В день выборов президента «URA.RU» вошло в Топ-10 новостных сайтов Рунета

02:05 19 марта 2018 0

18 марта «URA.RU» посетило более 1,5 млн читателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 18 марта «URA.RU» вошло в десятку самых востребованных информационных ресурсов России. На сайт за новостями агентства в этот день зашло более 1,5 млн посетителей, следует из статистики LiveInternet.

«Соседями» агентства по ТОП-10 стали РИА «Новости», РБК, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда-Digital», Lenta.Ru, Рамблер/медиа, «Известия», «Российская Газета» и «Газета.Ru».

В этот день «URA.RU» с открытия самых первых участков в стране следило за ходом президентских выборов, фиксируя главные их моменты как в целом по стране, так и в родных для нас регионах — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганских областях, а также в Югре, ХМАО, ЯНАО и в Прикамье. При этом мы старались не упустить и другие события, без которых информационная картина дня была бы неполной.

«URA.RU» оказалось на десятой строчке общероссийского рейтинга Фото: скриншот сайта liveinternet.ru

Журналисты «URA.RU» благодарят читателей за внимание к материалам агентства. Этот успех — результат вашего внимания и доверия к нашим новостям. Обещаем и впредь делать все, чтобы вы оставались в курсе событий.

Мы работаем, чтобы вам было интересно!