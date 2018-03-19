{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
02:05  19 марта 2018 0

В день выборов президента «URA.RU» вошло в Топ-10 новостных сайтов Рунета

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, iphone x
18 марта «URA.RU» посетило более 1,5 млн читателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
все новости сюжета

По итогам 18 марта «URA.RU» вошло в десятку самых востребованных информационных ресурсов России. На сайт за новостями агентства в этот день зашло более 1,5 млн посетителей, следует из статистики LiveInternet.

«Соседями» агентства по ТОП-10 стали РИА «Новости», РБК, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда-Digital», Lenta.Ru, Рамблер/медиа, «Известия», «Российская Газета» и «Газета.Ru».

В этот день «URA.RU» с открытия самых первых участков в стране следило за ходом президентских выборов, фиксируя главные их моменты как в целом по стране, так и в родных для нас регионах — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганских областях, а также в Югре, ХМАО, ЯНАО и в Прикамье. При этом мы старались не упустить и другие события, без которых информационная картина дня была бы неполной.

«URA.RU» оказалось на десятой строчке общероссийского рейтинга
Фото: скриншот сайта liveinternet.ru

Журналисты «URA.RU» благодарят читателей за внимание к материалам агентства. Этот успех — результат вашего внимания и доверия к нашим новостям. Обещаем и впредь делать все, чтобы вы оставались в курсе событий.

Мы работаем, чтобы вам было интересно!

URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров