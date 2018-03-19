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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
04:27  19 марта 2018 0

Улюкаев и Белых проголосовали на выборах президента РФ в СИЗО

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Бывший министр экономического развития России отдал свой голос в СИЗО «Матросская тишина»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, а также бывший губернатор Кировской области Никита Белых приняли участие в голосовании на выборах главы государства в следственных изоляторах Москвы.

Улюкаев, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за взяточничество, проголосовал в СИЗО «Матросская тишина». А Белых, также осужденный на восемь лет тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере, отдал свой голос в СИЗО «Лефортово».

По данным московского УФСИН, в столичном СИЗО на данный момент находится около десяти тысяч человек. Из них правом голоса обладают 6893 заключенных, передает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в голосовании 18 марта одним из первых в России принял участие экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин — сейчас он содержится в СИЗО-1 Южно-Сахалинска. Вместе с ним голосовали его бывшие подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов, ранее осужденные за взятки, передает Bynthafrc

Александр Черноскутов
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