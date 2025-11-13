URA.RU узнало новые подробности о прицеле из винтовки в Бердске

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчину, который прицеливался с балкона из винтовки в Бердске, опрашивает полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

«В настоящее время мужчину опрашивают полицейские», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По данным МВД, 13 ноября поступило сообщение о том, что с пятого этажа дома по улице Ленина в Бердске гражданин производит прицеливание из предмета, похожего на винтовку. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, наряд ППС и руководство отдела полиции.

Гражданин 1976 года рождения, находившийся в квартире, сразу открыл дверь сотрудникам полиции, не оказывая сопротивления. Мужчина является жителем Бердска и ранее не был судим. Воздушная пневматическая винтовка была изъята и будет направлена на баллистическую экспертизу. В результате инцидента никто не пострадал.

Продолжение после рекламы