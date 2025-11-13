Путин указал на проблему, которую не решили с 2014 года
Владимир Путин заявил, что проблему с инвалидностью военнослужащих нужно было решить давно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Владимир Путин признал существование системной проблемы с оформлением инвалидности участникам боевых действий, получившим ранения с 2014 года. Жалобу на отсутствие официального статуса у военнослужащих президенту передал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время личной встречи.
«Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», — заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с оформлением инвалидности участникам боевых действий. Официальная информация о встрече и заявлениях президента транслируется на сайте Кремля.
Губернатор Бабушкин сообщил главе государства, что многие военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий начиная с 2014 года, до сих пор не смогли оформить инвалидность. Часть из них вообще не имеет официального статуса, а другим инвалидность была оформлена как полученная в быту, что лишает их положенных льгот и социальной поддержки.
Ранее президент уже подписывал закон о статусе ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев-штурмовиков, участвовавших в СВО и заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Участники, получившие ранения, могут получить статус инвалида боевых действий, однако проблема с оформлением инвалидности для военнослужащих, раненных с 2014 года, остается нерешенной.
