Путин указал на проблему, которую не решили с 2014 года

Владимир Путин признал существование системной проблемы с оформлением инвалидности участникам боевых действий, получившим ранения с 2014 года. Жалобу на отсутствие официального статуса у военнослужащих президенту передал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время личной встречи.

«Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», — заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с оформлением инвалидности участникам боевых действий. Официальная информация о встрече и заявлениях президента транслируется на сайте Кремля.

Губернатор Бабушкин сообщил главе государства, что многие военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий начиная с 2014 года, до сих пор не смогли оформить инвалидность. Часть из них вообще не имеет официального статуса, а другим инвалидность была оформлена как полученная в быту, что лишает их положенных льгот и социальной поддержки.

