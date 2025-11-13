В Ульяновске опровергли фейк об отключении света во время операции ребенку

Отключения света в больнице не было, а детей с подобными травмами не поступало, сообщили в ЦУР Ульяновска Фото: Илья Московец © URA.RU

В интернете появилась информация о том, что во время операции годовалому ребенку в больнице Ульяновской области отключили электричество. Однако это является фейком. Его опровергли в ЦУР Ульяновской области. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.

«Фейк об отключениях электричества в Ульяновской областной детской больнице во время операции ребенку разоблачили очень быстро», — пишет ЦУР в своем официальном telegram-канале. В Центре управления региона уточнили, что ребенка с подобными повреждениями не поступало в больницы области. Детей с ожогами направляют в Центральную клиническую больницу.