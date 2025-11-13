В Ульяновске опровергли фейк об отключении света во время операции ребенку
Отключения света в больнице не было, а детей с подобными травмами не поступало, сообщили в ЦУР Ульяновска
В интернете появилась информация о том, что во время операции годовалому ребенку в больнице Ульяновской области отключили электричество. Однако это является фейком. Его опровергли в ЦУР Ульяновской области. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.
«Фейк об отключениях электричества в Ульяновской областной детской больнице во время операции ребенку разоблачили очень быстро», — пишет ЦУР в своем официальном telegram-канале. В Центре управления региона уточнили, что ребенка с подобными повреждениями не поступало в больницы области. Детей с ожогами направляют в Центральную клиническую больницу.
Ранее в интернете распространялся фейк о введении цифрового учета детей. Авторы этих сообщений утверждали, что инициатива введения системы, определяющей возраст человека при авторизации на сервисах с помощью номера телефона, уже была одобрена. Однако на самом деле подобные поправки в закон «О связи» еще не внесены. В будущем они могут быть рассмотрены для того, чтобы обезопасить детей от мошенников и контента 18+.
