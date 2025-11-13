Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

Сервисы самообслуживания без паспорта появятся в МФЦ

13 ноября 2025 в 16:03
Встроенный ИИ-ассистент поможет оформить необходимую услугу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В российских многофункциональных центрах (МФЦ) появятся специальные стойки самообслуживания. Они позволят получать услуги без предъявления паспорта и обращения к специалисту. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«В российских МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания», — рассказали РИА Новости. Стойки будут оснащены цифровым ассистентом и интегрированы с государственной Единой биометрической системой. Встроенный ИИ-ассистент поможет оформить необходимую услугу. В ближайшие месяцы специальные стойки появятся в МФЦ Липецкой области.

После оформления услуги заявитель сможет получить итоговый документ или справку двумя способами: скачать по QR-коду или получить в бумажном виде. Чтобы воспользоваться новыми сервисами, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. Сделать это можно: в отделениях уполномоченных банков или с помощью сервиса выездной регистрации (на дому). При этом регистрация биометрических данных — добровольная.

Продолжение после рекламы

Сервисы самообслуживания в МФЦ — часть платформы «Мигом», которая реализуется на базе государственной Единой биометрической системы. Платформа включает в себя не только услуги МФЦ, но и другие сервисы, которые упрощают жизнь граждан:

  • заселение в гостиницу без паспорта;
  • подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями;
  • безбарьерное прохождение предполетных проверок;
  • быстрая посадка на поезд и другие сервисы.

