10:30 19 марта 2018 0

МЧС заблаговременно разослало тюменцам информацию о штормовом предупреждении Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Тюмень обрушилась сильная метель. Автомобилистам советуют без лишней необходимости не выезжать за город. Пробки в городе к 9:30 утра составили семь баллов, в местном аэропорту задерживается вылет самолетов. Судя по прогнозу синоптиков, снегопад прекратится после полудня, однако сильный ветер пока не утихнет.

В тюменском аэропорту «Рощино», судя по онлайн-табло, вылет рейсов задерживается с полуночи. Так, в столичное «Домодедово» лайнер отправился в 9:07 вместо запланированных 6:45 утра, рейс в Салехард, который должен был отправиться в 7 часов, по информации на 9:30 все еще не вылетел, на 10 утра перенесены вылеты в Березово и Новосибирск с 8:10 и 8:30 утра соответственно. Последний самолет из тюменского аэропорта, согласно данным онлайн-табло, вылетел в 8:47 утра. Прибытие самолетов пока идет по расписанию, за исключением рейса из Ханты-Мансийска и Нижневартовска, а также двух самолетов из Салехарда.

В «Рощино» задерживается вылет рейсов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В пресс-службе аэропорта «Рощино» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что виной стали метеоусловия. «Сильный боковой ветер, поэтому на вылет рейсы задерживаются. Пока, если смотреть по прогнозу, ориентировочно до 14 часов. На прилет задерживается 316 рейс, это Ханты-Мансийск и Нижневартовск, и Салехард — все в связи с сильным боковым ветром. Отмен нет никаких. За утро вылетело шесть рейсов», — сообщили в «Рощино».

В ГИБДД Тюменской области уже попросили водителей без серьезной необходимости не выезжать на региональные и федеральные трассы. «Из-за сильных порывов ветра возможны съезды автомобилей в кювет и ДТП. Видимость на загородных трассах ухудшена. В связи с метелью на проезжей части могут образовываться переметы. Дорожные службы ведут комплексную патрульную очистку трасс. Наряды ДПС работают на трассах в усиленном режиме», — сообщили в ГИБДД.

С утра из-за сильного ветра в кювете оказалось несколько автомобилей и пассажирский автобус. Так, на трассе Курган — Тюмень водитель одной из машин рассказал автоинспекторам, что из-за сильнейшего порыва ветра не смог удержать автомобиль на дороге и его снесло в кювет. Там же оказался и пассажирский автобус — водитель из-за порыва ветра на 174 километре трассы Тюмень — Курган не справился с управлением, в итоге автобус врезался в столб и съехал в кювет. К счастью, во время этого инцидента никто не пострадал.

Сейчас автоинспекторы патрулируют автодороги, организована совместная работа ГИБДД, дорожных служб и МЧС. Накануне днем многим тюменцам пришли смс-сообщения от МЧС о штормовом предупреждении — по данным спасателей, на Тюмень надвигалась метель с порывами ветра 22-27 метров секунду.