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19 марта 2018
18 марта 2018
17 марта 2018
10:15  19 марта 2018 0

Тюменцы сделали Грудинину один из самых низких результатов на выборах

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, кабинки для голосования, бюллетень, выборы 2018, голосование
Большинство тюменцев поддержало Владимира ПутинаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Тюменской области подведены итоги голосования на выборах президента России. По данным Центризбиркома, за Владимира Путина свой голос отдали 79,79% избирателей.

Вторым президентскую гонку завершил Павел Грудинин (8,25%) что на несколько процентов ниже общероссийского результата (11,82% участвовавших в выборах россиян отдали голос за «кандидата от народа»). Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский (7,56%). Ксения Собчак с 1,39% голосов стала четвертой.

Еще четверо претендентов на главный пост в стране не смогли преодолеть однопроцентный барьер. Это Григорий Явлинский (0,57%), Сергей Бабурин и Борис Титов (по 0,54%) и Максим Сурайкин (0,51%).

Сергей Макеев
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