Тюменцы сделали Грудинину один из самых низких результатов на выборах

Большинство тюменцев поддержало Владимира Путина
В Тюменской области подведены итоги голосования на выборах президента России. По данным Центризбиркома, за Владимира Путина свой голос отдали 79,79% избирателей.
Вторым президентскую гонку завершил Павел Грудинин (8,25%) что на несколько процентов ниже общероссийского результата (11,82% участвовавших в выборах россиян отдали голос за «кандидата от народа»). Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский (7,56%). Ксения Собчак с 1,39% голосов стала четвертой.
Еще четверо претендентов на главный пост в стране не смогли преодолеть однопроцентный барьер. Это Григорий Явлинский (0,57%), Сергей Бабурин и Борис Титов (по 0,54%) и Максим Сурайкин (0,51%).