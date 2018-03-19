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19 марта 2018
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Главные новости Пермского края
16:28  19 марта 2018 0

В Прикамье собака насмерть загрызла подругу хозяйки

Незаконная вырубка деревьев в Ботаническом саде КГУ. Курган, злая собака, собака на привязи
Крупная собака набросилась на гостью во двореФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кизеле крупная дворовая собака во дворе частного дома набросилась на гостью своей хозяйки и покусала ее. От полученных травм, вызвавших болевой шок, 49-летняя местная жительница скончалась, сообщили в Губахинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По факту происшествия возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается, сообщили в ведомстве.

Ранее в Пермском крае на маленького мальчика на детской площадке также напала собака. Животное успели отогнать взрослые. Как сообщало «URA.RU», очевидцы посчитали собаку бездомной, хотя на ней был ошейник.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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