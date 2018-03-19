В Прикамье собака насмерть загрызла подругу хозяйки

В Кизеле крупная дворовая собака во дворе частного дома набросилась на гостью своей хозяйки и покусала ее. От полученных травм, вызвавших болевой шок, 49-летняя местная жительница скончалась, сообщили в Губахинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Пермскому краю.
По факту происшествия возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается, сообщили в ведомстве.
Ранее в Пермском крае на маленького мальчика на детской площадке также напала собака. Животное успели отогнать взрослые. Как сообщало «URA.RU», очевидцы посчитали собаку бездомной, хотя на ней был ошейник.