В Кургане исключили из партии коммуниста, который был против Грудинина

Владимир Менщиков был против выдвижения Грудинина в президенты от КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов заявил, что после слухов о расколе в партии провели расследование. В результате были исключены «раскольники» в Кургане и Брянске, передает корреспондент «URA.RU».
Источник в компартии Зауралья подтвердил, что после выдвижения Павла Грудинина возник конфликт, один из членов политического объединения — экс-депутат областной думы Владимир Менщиков — открыто выступил против кандидата в президенты. Это стало поводом для исключения Менщикова из рядов партии.
Руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын, в свою очередь, заявил, что не может комментировать внутрипартийные решения. Он заверил, что в отделении нет никакого раскола.