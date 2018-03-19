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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:28  19 марта 2018 0

В Кургане исключили из партии коммуниста, который был против Грудинина

Совместное заседание комитетов областной Думы Курган, менщиков владимир
Владимир Менщиков был против выдвижения Грудинина в президенты от КПРФФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов заявил, что после слухов о расколе в партии провели расследование. В результате были исключены «раскольники» в Кургане и Брянске, передает корреспондент «URA.RU».

Источник в компартии Зауралья подтвердил, что после выдвижения Павла Грудинина возник конфликт, один из членов политического объединения — экс-депутат областной думы Владимир Менщиков — открыто выступил против кандидата в президенты. Это стало поводом для исключения Менщикова из рядов партии.

Руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын, в свою очередь, заявил, что не может комментировать внутрипартийные решения. Он заверил, что в отделении нет никакого раскола.

Татьяна Жаткина
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