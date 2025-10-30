Совет по развитию возьмет на себя ключевые городские проекты в Кургане
Сергей Романов возглавил новую структуру в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В администрации города Кургана создано новое консультационное сообщество — Совет по вопросам развития города. Постановление об учреждении данного органа подписал глава города Антон Науменко. Документ опубликован на официальном портале администрации.
«Основной целью Совета является обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Кургана с гражданами и организациями, осуществляющими деятельность на территории города Кургана», — говорится в документе. По замыслу разработчиков проекта, он призван повысить эффективность процессов градостроительства, благоустройства и решения социальных вопросов.
Среди задач Совета значатся поддержка инициативы по созданию комфортной городской среды, координация усилий муниципалитета и бизнеса. Также контроль над реализацией крупных инфраструктурных проектов и оценка социально-экономической ситуации в регионе.
Руководителем Совета избран заместитель мэра Сергей Романов. Его замом стал Павел Валуев, возглавляющий аппарат городской администрации.
Планируется, что заседания Совета будут проходить ежеквартально, обеспечивая регулярный обмен информацией и выработку консенсусов по ключевым направлениям городской политики. Также ожидается, что деятельность Совета внесет вклад в разработку среднесрочной стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.
