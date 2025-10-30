В Кургане суд изменил меру пресечения экс-директору «Курганавтодора» Гонцову
В Кургане из СИЗО выпустят бывшего директора ГКУ «Курганавтодор» Сергея Гонцова. Суд изменил ему меру пресечения по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывшиих силовиков.
«Суд изменил меру пресечения арестованному экс-главе „Курганавтодора“ Гонцову. Ему заменили стражу на домашний арест», — рассказали источники.
Информацию подтвердили в Курганском областном суде. «Меру пресечения заменили на домашний арест», — рассказали в пресс-службе организации.
Подробности удалось узнать у защитника Гонцова, адвоката Александра Ломакина. «Суд согласился с доводами апелляционной жалобы, что одно лишь производство следственных действий и тяжесть предъявленного обвинения не может служить основанием для длительного содержания под стражей. С учетом того, что Гонцов ранее не судим, положительно характеризуется, было принято решение изменить меру пресечения и перевести его под домашний арест». Там экс-руководитель «Курганавтодора» пробудет до середины января 2026 года.
Гонцов был арестован в середине мая по ходатайству следственных органов. Следователи считают, что бывший руководитель дорожной организации подписал акты выполненных работ по дорожным работам в Шадринском округе. На их основании были выплачены около 123 миллионов рублей, при этом якобы сами работы были сделаны в неполном объеме.
- Эдик30 октября 2025 17:14Почему якобы? Работы не выполнены. Размыто как то.