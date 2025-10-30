В Кургане суд изменил меру пресечения экс-директору «Курганавтодора» Гонцову

Суд отменил СИЗО бывшему главе «Курганавтодора» Гонцову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из СИЗО выпустят бывшего директора ГКУ «Курганавтодор» Сергея Гонцова. Суд изменил ему меру пресечения по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывшиих силовиков.

«Суд изменил меру пресечения арестованному экс-главе „Курганавтодора“ Гонцову. Ему заменили стражу на домашний арест», — рассказали источники.

Информацию подтвердили в Курганском областном суде. «Меру пресечения заменили на домашний арест», — рассказали в пресс-службе организации.

Подробности удалось узнать у защитника Гонцова, адвоката Александра Ломакина. «Суд согласился с доводами апелляционной жалобы, что одно лишь производство следственных действий и тяжесть предъявленного обвинения не может служить основанием для длительного содержания под стражей. С учетом того, что Гонцов ранее не судим, положительно характеризуется, было принято решение изменить меру пресечения и перевести его под домашний арест». Там экс-руководитель «Курганавтодора» пробудет до середины января 2026 года.