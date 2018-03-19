В Следственном комитете анонсировали создание «русского ФБР»

18:25 19 марта 2018 0

Работа над законопроектом о «русском ФБР» уже идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появится аналог американского силового ведомства — Федерального бюро расследований. Его создадут на базе Следственного комитета России путем слияния следственных подразделений МВД и ФСБ.

«Работа над соответствующим законопроектом уже идет. Будет единоначалие. Мы единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую президенту России», — цитирует автора проекта закона и руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова Lenta.ru.

Согласно законопроекту, все следственные подразделения МВД и ФСБ перейдут к Следственному комитету России. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе. Планируется, что после изменений усилится надзор со стороны Генпрокуратуры. Так, согласно законопроекту, гособвинитель будет вводиться в дело с момента ареста подозреваемого. Считается, что это скажется и на расстановке сил в блоке правоохранительных органов. Однако Генпрокуратура выступила против создания единого следственного органа на базе СКР: там считают необходимым вернуть следствие себе, как это было до 2011 года.