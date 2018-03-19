{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Ямала
19:37  19 марта 2018 0

Школьник с Ямала, вернувший банку 300 тысяч, получил взамен книжку. ФОТО

Касьяненко похвалили за активную гражданскую позицию

В Ноябрьске полиция наградила школьника, который вернул случайно выданные ему банкоматом триста тысяч рублей. Торжественное мероприятие прошло в гимназии, где учится 15-летний подросток, проявивший сознательность.

Ученику вручили благодарственное письмо и юбилейную книгу «Есть встать в строй!». Подросток рассказал, что инцидент произошел, когда он был вместе с друзьями. «Мне как-то неловко, ведь решение мы принимали втроем, а в поле зрения СМИ попал только я», — цитирует подростка «Красный север». Школьник также признался, что, получив деньги, друзья растерялись. «Потом представили себя на месте человека, который откладывал деньги, планировал дорогую покупку, это ж машина целая … Как-то не по себе стало», — поделился отмеченный полицией учащийся.

Тогда ребята позвонили в полицию и передали туда всю полученную сумму. Заместитель начальника местного ОМВД, подполковник полиции Алексей Черняк, отметил, что молодые люди приняли правильное решение. Потерпевший сразу получил свои деньги назад.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров