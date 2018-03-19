В Ноябрьске полиция наградила школьника, который вернул случайно выданные ему банкоматом триста тысяч рублей. Торжественное мероприятие прошло в гимназии, где учится 15-летний подросток, проявивший сознательность.
Ученику вручили благодарственное письмо и юбилейную книгу «Есть встать в строй!». Подросток рассказал, что инцидент произошел, когда он был вместе с друзьями. «Мне как-то неловко, ведь решение мы принимали втроем, а в поле зрения СМИ попал только я», — цитирует подростка «Красный север». Школьник также признался, что, получив деньги, друзья растерялись. «Потом представили себя на месте человека, который откладывал деньги, планировал дорогую покупку, это ж машина целая … Как-то не по себе стало», — поделился отмеченный полицией учащийся.
Тогда ребята позвонили в полицию и передали туда всю полученную сумму. Заместитель начальника местного ОМВД, подполковник полиции Алексей Черняк, отметил, что молодые люди приняли правильное решение. Потерпевший сразу получил свои деньги назад.