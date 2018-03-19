Панина заблокировали в Instagram за голые фото с неизвестной женщиной

21:02 19 марта 2018 0

Панин отличился непристойной выходкой в Сети Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Скандально известный российский актер Алексей Панин разместил в своем instagram-аккаунте интимное фото, чем нарушил правила социальной сети. Администрация приложения заблокировала страницу артиста.

Как пишут «Дни.ру», Панин опубликовал снимок, сделанный в отражении зеркала в ванной комнате. На фотографии они вместе с неизвестной женщиной в обнимку позируют абсолютно голыми, прикрывая интимные места. В условиях использования приложения указано, что публикация обнаженных фото недопустима, поэтому за постом последовала блокировка. «К сожалению, эта страница недоступна», — появляется теперь надпись при попытке посетить страницу артиста.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к выходке публичной личности. Одни посчитали поступок неуместным, так как Панин проживает с несовершеннолетней дочерью, а другие порадовались за кумира, которому «глубоко без разницы на всех», передает телеканал 360. Отмечается, что пост набрал около двух тысяч лайков.

Ранее «URA.RU» сообщало о больших долгах Алексея Панина. Из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на его автомобиль марки BMW объявили «охоту», чтобы выставить машину на торги и погасить часть задолженности.