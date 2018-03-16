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16 марта 2018
13:42  16 марта 2018 1

На автомобиль Панина объявлена охота

У Панина огромное количество штрафов, в том числе за рискованное вождениеФото: Алексей Панин, Instagram

Автомобиль марки BMW скандально известного актера Алексея Панина объявили в розыск. Это связано с запросами судебных приставов, которые хотят изъять машину в связи с неуплатой долгов артистом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Всем батальонам ДПС дано поручение задержать иномарку, принадлежащую Панину. Актер имеет задолженность по штрафам и алиментам на сумму более 1 млн 281 тысячи рублей. Приставы планируют продать автомобиль артиста на торгах и закрыть вырученными средствами часть долга.

Несколькими днями ранее судебные приставы приступили к описи имущества Панина. 5 февраля, напоминает «Утро.ру», актер выложил в Сеть ролик, в котором, не пристегнувшись и периодически убирая руки с руля, на большой скорости едет на своем BMW. Только за этот инцидент ему выписали 51 штраф на сумму 40 тысяч рублей. Всего за ним сейчас числится в базе ГИБДД 250 штрафов. Панин объясняет отказ оплачивать штрафы отсутствием денег, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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