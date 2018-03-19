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19 марта 2018
21:37  19 марта 2018 0

Лоза ответил Макаревичу, который назвал россиян «злобными дебилами»

Артист намекнул на окружение МакаревичаФото: Юрий Лоза, Facebook

Российский певец и композитор Юрий Лоза ответил на заявление музыканта Андрея Макаревича, который назвал россиян «злобными дебилами». Он обратил внимание на окружение самого лидера группы «Машина времени».

«Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное», — заметил Лоза в интервью «Федеральному агентству новостей». Певец добавил, что Макаревич, делая громкое заявление, мог попросту пребывать в плохом расположении духа.

Композитор также поделился впечатлениями о последней поездке в США. Тогда ему не понравилось отношение «заносчивых и высокомерных» американцев к русским. «В любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. Сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно», — заметил Лоза.

Напомним, 18 марта после президентских выборов Макаревич рассказал о своей поездке в Штаты и назвал россиян «злобными дебилами», с которыми «происходит что-то ужасное». По его мнению, жители Америки «спокойнее, веселее и добрее» граждан России. Слова исполнителя приводил телеканал 360.

Ксения Томашова
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