16:26 19 марта 2018 0

Лидер «Машины времени» предложил снести Останкинскую телебашню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич после завершения голосования на выборах президента России 18 марта написал о своих впечатлениях от США.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал музыкант на своей странице в Facebook. В обсуждениях к записи он заявил также, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Для борьбы с этим он предложил «спилить» Останкинскую телебашню.

Как писало «URA.RU», ранее Макаревич выгнал из «Машины времени» музыканта, поддержавшего русский Крым. Речь идет о клавишнике Андрее Державине.