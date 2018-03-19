Титов раскрыл детали разговора Путина с кандидатами в президенты. ВИДЕО

22:10 19 марта 2018 0

Титов и другие кандидаты общались с Путиным больше двух часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от «Партии Роста» Борис Титов поделился, о чем шла речь во время встречи Владимира Путина с участниками президентской гонки. Он перечислил несколько серьезных тем, которые затрагивали на мероприятии.

По словам Титова, разговор шел о стране, выборах, избирательной системе, людях, подвергающихся сегодня уголовному преследованию, которое многие считают незаконным, а также сложившейся ситуации в Сирии и на Украине. «Мы пытались найти общую точку зрения и понять точку зрения президента», — цитирует политика Life.ru. На вопрос о каких-либо кадровых решениях, связанных с кандидатами, Титов ответил, что не может сейчас это комментировать.

Российский лидер беседовал с Павлом Грудининым, Владимиром Жириновским, Сергеем Бабуриным, Максимом Сурайкиным, Борисом Титовым, Григорием Явлинским и Ксенией Собчак более двух часов. На встрече Путин призвал объединить усилия, отодвинув на второй план партийные разногласия, передавал RT.