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Главные новости Югры
00:41  20 марта 2018 0

Бригада врачей и спасателей заблудилась в снежном буране в Югре по пути к беременной женщине

Наводнение. Нижневартовск, спасатель, центроспас
В назначенный час медики не вышли на связь и в пункт назначения не прибылиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бригада врачей «Центра медицины катастроф» и спасателей «Центроспаса» из Сургута заблудилась в снежном буране, отправившись на помощь беременной женщине. Теперь врачи сами ожидают подмогу на месторождении.

Двое медиков и двое спасателей выехали утром 19 марта из Сургута по вызову в юрты поселения Таврово: оттуда поступил сигнал, что у женщины на позднем сроке беременности начались боли и есть угроза преждевременных родов. В распоряжении бригады был автомобиль «Газель» и снегоходы «Буран». В назначенный час они не вышли на связь и в пункт назначения не прибыли.

«В снежном вихре, в сложных погодных условиях спасатели и врачи заблудились, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает: они связались с коллегами и сообщили, что все четверо находятся на Мултановском месторождении. У них закончилось топливо, чтобы продолжить дальнейший путь».

Утром 20 марта, как только позволят погодные условия, к бригаде вылетит на вертолете подмога. Врачей и спасателей заберут с месторождения и доставят к пациентке. Сейчас женщина чувствует себя стабильно, боли, на которые она жаловалась, прекратились.

Сергей Снегирев
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